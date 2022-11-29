Москва, 29 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу с декабря 2022 года законах.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Так, по его словам, с 1 декабря вступит в силу закон, согласно которому дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад.

Раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер.

Также с 1 декабря повышается открытость госорганов — все они будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 декабря вступит в силу закон, упрощающий вступление на налоговый учет — сделать это можно будет онлайн через «Госуслуги» с помощью электронной подписи.

Вступает в силу закон об иноагентах: реестр будет единым, прописан порядок включения и исключения из него. Иноагентов коснется ряд запретов, в частности, они не смогут заниматься преподавательской деятельностью и производить информационную продукцию для несовершеннолетних.

Расширяется перечень услуг, которые можно получить через портал «Госуслуги», например, станет возможным зарегистрировать право на недвижимость, сдать декларацию по НДФЛ.

Еще один закон касается поддержки малого бизнеса — в случае незначительного нарушения бизнес сможет рассчитывать на поддержку государства не через три года, а через год.