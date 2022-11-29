Бухарест, 29 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Пока Киев в НАТО не возьмут — об этом готовятся официально объявить главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте, сообщает 29 ноября Bloomberg.

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Согласно данным одного из европейских дипломатов, странам НАТО пока не удалось прийти к единому мнению об интеграции Киева в альянс. Не договорились пока даже о том, чтобы дать Киеву возможность «более прямого пути к членству» в НАТО.

Поскольку не все страны НАТО хотят видеть Киев в составе альянса, западный военный блок будет заниматься оказанием помощи ВСУ «для победы в конфликте» с Россией, добавил дипломат.