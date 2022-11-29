Rheinische Post известила о намерении Зеленского устранить политического конкурента

29 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

От мэра Киева требовалось организовать работу пунктов в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС.

ИА REGNUM, , 09:42 — REGNUM Проблемы с отоплением и электроэнергий в Киеве могут стать инструментом, который поможет Владимиру Зеленскому избавиться от своего политического оппонента — мэра города Виталия Кличко. В общий хор пишущих о расколе в украинском руководстве включилась немецкая газета Rheinische Post. Яблоком раздора стали пункты обогрева.

Франсиско Гойя. Поединок на дубинах. 1823

По данным издания, с начала специальной военной операции в Киеве действовало негласное правило: пока армия Путина находится в стране, внутриполитические распри должны отойти на задний план. Этому предшествовала российская ракетная атака на системы энергоснабжения столицы и других мест, что вызвало массовые отключения электроэнергии. О том, что теперь этот консенсус отменен, свидетельствует факт публичной критики городской администрации и лично Виталия Кличко. От мэра Киева требовалось организовать работу пунктов в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них всегда должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет, а также информация о местонахождении и работе ближайших жизненно важных объектов: АЗС, банка, аптеки, магазина.

Мобильный пункт обогрева Admobninsk.ru

Пообещав организовать в Киеве около тысячи таких пунктов, Виталий Кличко не позаботился об их оснащении. Фактически обеспеченными всем необходимым оказались лишь пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и при железнодорожном вокзале Киева. Из других пунктов, по словам Зеленского, поступает много жалоб — он ожидал, что мэрия будет работать лучше. Несмотря на то, что никаких имен не называлось, было ясно, что речь идёт о Кличко.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Виталий Кличко Facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее проблему признал также депутат Верховной рады от партии Зеленского («Слуга народа») Давид Арахамия. По его словам, 20% пунктов обогрева в Киеве не работают.

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% эти пункты несокрушимости вообще закрыты», — сказал он.

Давид Арахамия JTs

«Я не хочу, особенно в текущей ситуации, вступать в политические баталии. Но отмечу: манипулировать не надо. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы», — парировал Кличко.

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О том, что инцидент с пунктами обогрева в Киеве является попыткой команды Зеленского устранить конкурента в лице мэра столицы Виталия Кличко, заявил накануне, 28 ноября, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

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Напомним, в конце октября Кличко со страниц Daily Telegraph призывал британцев срочно присылать одеяла. По его словам, существует опасность, что Киев и другие города зимой окажутся без отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Кличко чуть сам не лишился гражданства, подписав открытое письмо к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану.

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