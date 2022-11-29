Эксперт Манготт: у Киева кончаются запасы ракет ПВО из-за массированных ударов ВС РФ

Берлин, , 09:04 — REGNUM В результате российских массированных ударов по инфраструктуре на захваченной ВСУ части Украины у Киева истощается запас ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 ноября заявил эксперт из Австрии Герхард Манготт в интервью Deutschlandfunk.

Пуск ракеты средствами ПВО

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются «перехватчики»», — сказал он.

При этом Манготт отметил, что страны Запада, по его мнению, в этой ситуации проявили «небрежность» и «медлительность», и теперь реагируют на неё постфактум, хотя они, как считает эксперт, могли бы предвидеть такое развитие ситуации и заранее усилить киевские средства ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо написал, что страны ЕС, вооружая Киев, обкрадывают себя и обогащают США.