Берлин, , 08:44 — REGNUM Нерешительность германского федерального канцлера Олафа Шольца в отношении поставок танков Киеву связана с опасением, как бы не получилось провокации в адрес ВС России, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de.

Олаф Шольц (сс) Администрация президента России

Родерих Кизеветтер «На мой взгляд, канцлера встревожила распространённое в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией».

Нерешительность Шольца, отмечает Кизеветтер, проявляется также в том, что он без согласования с НАТО не намерен действовать, хотя в этом лишь его вина — он себя сам обрёк на «действия в одиночку».

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