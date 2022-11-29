Берлин, 29 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Нерешительность германского федерального канцлера Олафа Шольца в отношении поставок танков Киеву связана с опасением, как бы не получилось провокации в адрес ВС России, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de.

(сс) Администрация президента России Олаф Шольц

Родерих Кизеветтер «На мой взгляд, канцлера встревожило распространённое в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией».

Нерешительность Шольца, отмечает Кизеветтер, проявляется также в том, что он без согласования с НАТО не намерен действовать, хотя в этом лишь его вина — он себя сам обрёк на «действия в одиночку».