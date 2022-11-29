В захваченной Киевом части Херсонской области боевики ВСУ из-за денег насмерть забили мать и сына

Херсон, , 08:41 — REGNUM На оккупированной украинскими боевиками правобережной части Херсонской области происходят расправы без суда над мирными жителями, и в частности боевики ВСУ из-за денег забили насмерть семью, которая состояла из матери и сына. Об этом рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда семью — мать и сына — забили до полусмерти, потребовали денег. А потом мы узнали, что мать и сына забили (насмерть. — прим. ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Барбашов уточнил, что считает происходящее в захваченной боевиками преступного режима Киева части Херсонской области «разгулом нацистского террора», и добавил, что то, что лояльные украинскому режиму журналисты СМИ Запада не допускаются в места фильтрации мирного населения на оккупированной боевиками территории региона, говорит о том, что происходящее там не имеет никакого отношения к законности или соблюдению каких-либо прав.

«То есть расправляются с теми, кто им представляется неугодными. Без соблюдения какой-либо законности и каких-либо прав. И все это поддерживается мировым сообществом так называемым, Европой», — заключил глава района.

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