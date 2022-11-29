Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM Папе Римскому Франциску трудно понять, какая стойкость и терпеливость нужна людям, чтобы жить в холодной Сибири. Бурятские воины в рамках спецоперации ВС РФ ведут борьбу с фашизмом, написал 29 ноября глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев в своём телеграм-канале.

Дамба Аюшеев Egov-buryatia.ru

Комментируя обвинения, которые прозвучали со стороны понтифика в адрес чеченцев и бурятов, в рядах ВС РФ участвующих в СВО и якобы мучающих боевиков ВСУ, Аюшеев сказал, что папа Римский помянул бурятский народ «недобрыми словами».

Дамба Аюшеев «Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам».

Он добавил, что буряты не жестоки. Сейчас они повторно и достойно защищают свою Родину от фашизма, «как наши деды и прадеды».

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