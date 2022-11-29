В ЛНР заявили о резком росте количества смертей в ВСУ под Купянском
Марочко: у боевиков ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях резко выросло число смертей
Луганск, 29 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Среди раненых киевских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях зафиксировано резкое увеличение числа умерших. Об этом 29 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«В рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на купянском и краснолиманском направлениях отмечается резкий всплеск смертности среди <…> [раненых]», — приводит его слова ТАСС.
Также офицер НМ ЛНР пояснил, что это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта для их перевозки и нехваткой в госпиталях ВСУ койко-мест.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское издание Global Times написало, что помощь и поставки оружия Киеву будут резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики.