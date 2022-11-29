Луганск, 29 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Среди раненых киевских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях зафиксировано резкое увеличение числа умерших. Об этом 29 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Гроб

«В рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на купянском и краснолиманском направлениях отмечается резкий всплеск смертности среди <…> [раненых]», — приводит его слова ТАСС.

Также офицер НМ ЛНР пояснил, что это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта для их перевозки и нехваткой в госпиталях ВСУ койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское издание Global Times написало, что помощь и поставки оружия Киеву будут резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики.