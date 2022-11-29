Папе Римскому объяснил неправоту его слов о «жестокости» бурят глава российских буддистов

Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM Слова Папы Римского Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев назвал недобрыми глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев 28 ноября в своем телеграм-канале.

Посещение Иволгинского дацана. Владимир Путин с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым. Апрель 2013 года Kremlin.ru

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родины от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал глава российских буддистов.

Напомним, папа Римский в интервью журналу «Америка» заявил, что в российской спецоперации на Украине якобы наибольшей жестокостью отличались буряты и чеченцы, которые воспитаны вне русской традиции. Это высказывание понтифика подвергли критике многие политические деятели. В частности, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал слова папы Римского как минимум странными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова понтифика о жестокости бурят и чеченцев даже не русофобией, а «извращением».

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