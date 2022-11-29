В Китае заявили, что НАТО резко снизит помощь и поставки оружия Украине из-за истощения Европы

Пекин, , 08:20 — REGNUM Помощь и поставке оружия Киеву буду резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики. Об этом 29 ноября говорится в статье китайского издания Global Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне», — говорится в публикации.

Также указывается, что на сегодняшний день страны Европы серьёзно пострадали от конфликта на Украине и в них выросла цена на электроэнергию и наблюдается высочайшая инфляция, а поддержка Киева со стороны европейского общества падает.

«Вполне вероятно, что официальные представители НАТО, в частности Столтенберг, вскоре столкнутся с нарастающим давлением. Несмотря на то, что генсек альянса призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем», — заявил изданию научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, уточнив, что такая помощь, по его мнению., не будет устойчивой.

При этом подчёркивается, что на данный момент противоречия между Соединёнными Штатами и Евросоюзом нарастают и более заметны.

«Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса. А принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы. Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ранее австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что запасы ракет ПВО заканчиваются у Киева из-за массированных ударов по инфраструктуре Украины.