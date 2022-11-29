Луганск, , 08:15 — REGNUM У ВСУ большие затруднения на сегодняшний день с эвакуацией раненых на красно-лиманском и купянском направлениях. В частности, мешают погодные условия, заявил 29 ноября военный эксперт Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

«Специализированная техника, которая в основном сейчас колесная, не справляется с поставленными задачами», — сказал Марочко в интервью РИА Новости.

Из-за плохих погодных условий боевикам ВСУ трудно вывозить раненых, при этом санитарные потери растут. К тому же у ВСУ наблюдается недостаток врачей, «поскольку количество потерь возросло в разы».

«В том числе и из-за активной работы нашей артиллерии», — добавил офицер.

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