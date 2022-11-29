Японские политики считают, что Японии надо опасаться растущей мощи Китая и ядерных ракет КНДР

Токио, , 08:22 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о намерении увеличить почти в два раза военный бюджет страны, сообщает 29 ноября информационное агентство «Киодо Цусин».

Японские десантники U.S. Air Force

Кисида поручил министрам обороны и финансов обеспечить средства для увеличения оборонного бюджета Японии в 2027 финансовом году до 2 процентов валового внутреннего продукта.

Япония уже давно ограничила свои ежегодные расходы на оборону примерно 1 процентом ВВП, что составляет свыше 5 триллионов иен ($ 36 млрд.). Министерство обороны заявило, что в течение следующих пяти лет потребуется 48 триллионов иен для улучшения обороноспособности страны на фоне растущей военной мощи Китая и разработки ракет Северной Кореей.

«Бюджет обороны необходимо срочно увеличить в течение пяти лет», — цитирует министр обороны Ясукадзу Хамада слова Кисиды, произнесённые во время их встречи. «Нам нужно быстро получить необходимые средства… вместо того, чтобы говорить, что мы не можем этого сделать из-за нехватки финансовых ресурсов», — заявил Кисида.

Правительство рассмотрит одновременно рассмотрит и доходы, и расходы и в следующем месяце примет решение о мерах по обеспечению необходимых средств, сказал Кисида.

Министр финансов Сюнъити Судзуки также присутствовавший на встрече, заявил журналистам: «У нас осталось не так много времени, но я продолжу обсуждать этот вопрос с министром обороны».

Правительство намерено обновить Стратегию национальной безопасности, руководство по долгосрочной дипломатии и политике безопасности, а также к концу этого года составить первоначальный бюджет на 2023 финансовый год, который начинается в апреле.

Правящая Либерально-демократическая партия предложила правительству в течение следующих пяти лет удвоить расходы страны на оборону до 2-х или более процентов ВВП, что соответствует уровню государств-членов НАТО.

Ранее Кисида заявил на заседании бюджетного комитета в Палате представителей парламента, что он рассмотрит возможность использования средств, выделенных для противодействия коронавирусу, после того, как пандемия прекратится.

Напомним, что по Конституции 1947 года Японии запрещается иметь собственную армию, но это не мешает Токио обладать полноценными вооружёнными силами численность около 250 тысяч человек.

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