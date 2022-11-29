Посол Гаити заявил, что республике нужны иностранные военные для борьбы с бандами

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Международное сообщество должно направить в Гаити воинский контингент для борьбы с уличными бандами, несмотря на то, что властям страны удалось снять длительную блокаду топливного терминала в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, заявил посол этой республики в США Бокчит Эдмонд, сообщается на сайте дипмиссии.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Он отметил, что преступные группировки продолжают расширять свое влияние на острове. Дипломат предупредил, что без военного вмешательства извне «ситуация станет еще более ужасной».

Эдмонд подчеркнул, что иностранные военные, которых ждут в Гаити, должны помочь гаитянским полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Порт-о-Пренсе неизвестные вооруженные лица обстреляли кортеж посольства США.

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