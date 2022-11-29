Дональда Трампа раскритиковали за встречу с Канье Уэстом
Трампа призвали извиниться за недавнюю встречу с радикалами и антисемитами
Вашингтон,
29 ноября 2022, 07:55 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике за свою недавнюю встречу с придерживающимися крайних взглядов рэпером Канье Уэстом и стримером Ником Фуэнтесом, сообщает 29 ноября Associated Press.
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал Трампа извиниться и сказал, что экс-президент «продемонстрировал крайне недальновидное поведение», когда на прошлой неделе он встретился в своем клубе Mar-a-Lago с Уэстом и Фуэнтесом. И Уэст, и Фуэнтес неоднократно выступали с антисемитскими заявлениями, а Фуэнтес, кроме того, является сторонником превосходства белой расы.
Сам Трамп на следующий же после встречи с Фуэнтесом заявил, что вообще не знал, кем является его собеседник и каких политических взглядов тот придерживается.
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Государственные полномочия в США разделены между федеральным правительством и штатами. Федеральное правительство делится на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Конгресс осуществляет государственную власть и состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената.
Президент США является главой исполнительной ветви власти, Верховный суд — высший судебный орган в стране. Две основные партии США — республиканская и демократическая. Действующий президент Дональд Трамп — республиканец. Его предшественник Барак Обама — представитель демократической партии.