Вашингтон, 29 ноября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике за свою недавнюю встречу с придерживающимися крайних взглядов рэпером Канье Уэстом и стримером Ником Фуэнтесом, сообщает 29 ноября Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал Трампа извиниться и сказал, что экс-президент «продемонстрировал крайне недальновидное поведение», когда на прошлой неделе он встретился в своем клубе Mar-a-Lago с Уэстом и Фуэнтесом. И Уэст, и Фуэнтес неоднократно выступали с антисемитскими заявлениями, а Фуэнтес, кроме того, является сторонником превосходства белой расы.

Сам Трамп на следующий же день после встречи с Фуэнтесом заявил, что вообще не знал, кем является его собеседник и каких политических взглядов тот придерживается.