Власти США предупредили города Калифорнии еще об одном годе засухи

Сакраменто, США, , 07:17 — REGNUM Бюро мелиорации США (USBR) призвало города американского штата Калифорния подготовиться к четвертому по счету засушливому году в регионе, сообщается на сайте регионального управления этого ведомства.

Засуха (сс) Tama66

Специалисты агентства предупредили, что водные запасы в резервуарах, которые служат источником воды для населенных пунктов Центральной долины, а также для городов Сакраменто и Сан-Франциско, близки к историческим минимумам.

В сообщении ведомства подчеркиваться, что сезон дождей, который начинается в октябре и продолжается до марта или апреля, все же может принести нужное количество осадков. Вместе с тем USBR попросило не игнорировать предупреждение о засухе.

В бюро добавили, что, если засуха продлится до 2023 года, проблемы с мелиорацией будут усугубляться.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент племени Навахо Джонатан Нез объявил, что индейцы его племени стали сокращать поголовье скота из-за засухи и нехватки воды на территориях штатов Нью-Мексико, Аризона и Юта.

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