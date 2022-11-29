Сеул, 29 ноября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о «беспрецедентном» совместном с союзниками ответе, если Северная Корея продолжит ядерные испытания, а также призвал Китай помочь убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия и ракет.

Korean Culture and Information Service Юн Сок Ёль

В интервью агентству Reuters 28 ноября Юн Сок Ёль призвал Китай, ближайшего союзника Северной Кореи, выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН. По его словам, если Китай этого не сделает, то это приведет к существенному усилению вооружённости в регионе.

«Несомненно то, что у Китая есть возможность влиять на Северную Корею, и Китай несет ответственность за участие в этом процессе», — подчеркнул Юн Сок Ёль. Он добавил, что Пекин должен решить, будет ли он оказывать такое влияние на мир и стабильность в регионе.

Президент Южной Кореи отметил, что действия КНДР привели к увеличению расходов на оборону в странах региона, включая Японию, и к большему количеству военных самолетов и кораблей США.

По его словам, в интересах Китая приложить «все усилия», чтобы побудить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

Юн Сок Ёль особо отметил, что если Северная Корея, всё-таки проведёт очередное ядерное испытание, то «Южная Корея и её союзники, Соединенные Штаты и Япония, дадут такой ответ, которого раньше ещё не видели». Однако президент Южной Кореи не стал уточнять, какие именно действия он имел в виду. Он лишь заметил, что со стороны Северной Кореи было бы «крайне неразумно» проводить седьмое по счёту ядерное испытание.

Напомним, что 27 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении Пхеньяна создать «самые мощные в мире» ядерные силы.