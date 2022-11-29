ВСУ выпустили по двум населённым пунктам в ДНР шесть снарядов

Донецк, , 06:50 — REGNUM Обстрел города Донецка и населённого пункта Каштановое в ДНР был произведён киевскими боевиками. Об этом 29 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел со стороны ВСУ города Донецка был зафиксирован в 05:08 мск. Стрельба велась со стороны населённого пункта Красногоровка по Петровскому району Донецка. Киевские боевики выпустили три снаряда калибром 152 мм.

Обстрел населённого пункта Каштановое ВСУ произошёл в 04:46 мск и вёлся со стороны населённого пункта Авдеевка. Были применены три снаряда калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донбассе по данным ООН, за девять месяцев 2022 года погибло около 4 тыс. гражданских лиц.

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