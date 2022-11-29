Донецк, 29 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Обстрел города Донецка и населённого пункта Каштановое в ДНР был произведён киевскими боевиками. Об этом 29 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел со стороны ВСУ города Донецка был зафиксирован в 05:08 мск. Стрельба велась со стороны населённого пункта Красногоровка по Петровскому району Донецка. Киевские боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Обстрел населённого пункта Каштановое ВСУ произошёл в 04:46 мск и вёлся со стороны населённого пункта Авдеевка. Были применены три снаряда калибра 152 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донбассе, по данным ООН, за девять месяцев 2022 года погибло около 4 тыс. гражданских лиц.