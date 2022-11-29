История вопроса

Права на владение островами в юго-западной части Южно-Китайского моря периодически заявляют пять стран: Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Тайвань. Архипелаг удобен не только своим географическим положением — контроль за ним позволяет удерживать важную стратегическую позицию, но и разведенными месторождениями нефти и газа.



Напряжение между участниками конфликта периодически выливаются в столкновения между присутствующими на островах военными, дипломатические заявления и даже угрозы.

