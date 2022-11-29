Пекин, 29 ноября 2022, 06:50 — REGNUM Американский крейсер «незаконно вторгся» в воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, но был отогнан китайскими военными, заявил журналистам представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
В заявлении отмечается, что действия американских моряков «серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября австралийский министр обороны Ричард Марлз заявил, что Австралия продолжит отстаивать принципы свободы навигации, несмотря на начало дипломатического диалога между Канберрой и Пекином.
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