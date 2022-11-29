Армия Турции нанесла удары по почти 20 поселкам на севере Сирии

Дамаск, , 06:28 — REGNUM Не менее 19 населенных пунктов на севере Сирии подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Турции, 29 ноября сообщило агентство Firat.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Целями ударов стали поселки, расположенные в пограничных округах Эш-Шехба и Африн в провинции Алеппо. Всего турецкие военные выпустили в направлении указанных населенных пунктов 545 снарядов.

Один из снарядов попал в пост сирийской армии, который находится в поселке Таниб. В результате удара погибли трое военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на северо-западе провинции Хасеке в Сирии турецкие войска обстреляли окрестности города Телль-Тамер. При обстреле пострадало несколько местных жителей.

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