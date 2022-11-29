В Великобритании украинских беженцев выселяют в аварийные дома

Лондон, , 06:22 — REGNUM Выселение украинских беженцев в аварийные дома стало обыденностью в Великобритании. Об этом 28 ноября сообщило издание Mirror.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказала изданию одна из беженок, после шести месяцев, в течение которых действовала программа «Дома для Украины», её переселили в аварийный дом без водопровода.

Беженка вынужденно переехала в дом вместе с 12-летним ребёнком. Женщина пояснила, что в доме, в котором они с дочерью сейчас проживают, нет возможности принять душ, всюду грязно, плесень и антисанитария. Из-за резкого ухудшения условий проживания ребёнок начал кашлять и женщина беспокоится, что находиться в аварийном жилье попросту опасно для здоровья.

По мнению беженки, на родине было гораздо лучше. Женщина уточнила, что приехала в Великобританию по приглашению правительства и не ожидала, что столкнётся с таким отношением.

«Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину», — добавила беженка.

Напомним, в течение шести месяцев в Великобритании действовала программа «Дома для Украины». По условиям программы, британские семьи, принимавшие беженцев, получали компенсации от правительства. После свёртывания программы всё больше украинцев оказываются в буквальном смысле на улице, и количество таких беженцев растёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Германии всё чаще говорят о своём нежелании помогать Киеву, так как нагрузка, возникшая от гостеприимства и количества беженцев, их сильно тяготит.

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