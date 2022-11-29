Берлин, 29 ноября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Депутат бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью, данном 24 ноября немецкой телекомпании N-TV, обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нежелании поставлять танки бундесвера Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Кизеветтера, Шольц не решился передать Украине немецкие танки «Леопард», опасаясь испортить отношения с Россией. Шольц, считает Кизеветтер, боялся получить от Москвы обвинения в провокации.

Депутат считает, что усиление влияние республиканцев в Конгрессе США не приведёт к уменьшению поддержки Украины, так как и республиканцы, и демократы в одинаковой степени решительно выступают на стороне Украины.

Кизеветтер утверждает, что в личных разговорах с ним американские сенаторы, а также высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Пентагона, прямо говорили о необходимости поставок тяжелого немецкого оружия Украине.

Кизеветтер категорически не согласен с Шольцем, который считает, что поставка немецкой бронетехники на Украину приведёт к «ужасной эскалации».

Напомним, что США регулярно оказывают давление на своих европейских союзников, стремясь добиться от них большего участия в передаче оружия и боеприпасов Украине.