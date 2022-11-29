Рим, 29 ноября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Роль Китая в поддержании дипломатического канала с Россией в рамках урегулирования конфликта Москвы и Киева обсуждалась в ходе переговоров премьер-министра Италии Джорджы Мелони и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила итальянский лидер в интервью газете Corriere della Sera.

Vox España Джорджа Мелони

Кроме того, она отметила, что другим вопросом, который поднимался в ходе переговоров, стали различия Китая и Италии. По словам Мелони, стороны согласились, что их страны — две далекие друг от друга державы, но, несмотря на различия, указанные государства могут вести диалог, поскольку и Рим, и Пекин имеют тысячелетнюю историю.

Премьер-министр также заявила Цзиньпину о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Джорджа Мелони приняла предложение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом.

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