Маск объяснил пользователям соцсети важность свободы слова

Сан-Франциско, США, , 05:53 — REGNUM Свои попытки реформировать социальную сеть Twitter назвал «битвой за будущее цивилизации» американский предприниматель и новый владелец соцсети Илон Маск. Соответствующее заявление бизнесмен сделал 28 ноября в своём микроблоге.

Илон Маск thierry ehrmann

Один из пользователей Twitter обвинил СМИ левой направленности и технологических гигантов в «обсессивном стремлении полностью контролировать нарратив», а попытки бойкота нового руководства Twitter — «масштабным иммунным ответом» на попытки внедрить свободу слова.

«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания», — ответил пользователю Илон Маск.

Напомним, после покупки компании Twitter Илон Маск начал работу с пересмотра редакционной политики социальной сети в сторону смягчения и амнистии ряда заблокированных пользователей, включая экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск анонсировал публикацию документов, где содержится информация о подавлении свободы слова.

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