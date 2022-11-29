В Британии растет число случаев заражения дифтерией
Агентство здравоохранения Британии сообщило о росте числа случаев заражения дифтерией в королевстве
Лондон,
29 ноября 2022, 05:38 — REGNUM Число случаев заражения дифтерией в Британии выросло в 2022 году в несколько раз по сравнению со средним показателем за 10 лет, сообщается на сайте британского агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).
Руки врача в перчатках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Согласно данным ведомства, с января в стране было выявлено около 50 фактов заболевания дифтерией. При этом в среднем за год обычно регистрируется от 2 до 11 случаев.
В UKHSA отмечают, что носители бактерий были обнаружены в основном среди мигрантов, которые прибывают в Британию в поисках убежища.
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История вопроса
Многие заболевания можно не только лечить, но и предотвратить, если не пренебрегать мерами профилактики. На сегодня комплекс профилактики включает в себя как медицинские, так и немедицинские мероприятия. Их общая задача - минимизировать риск заболеваний, а в случае заболевания риск осложнений.
К мерам профилактики относят не только вакцинацию, но и гигиену, здоровый образ жизни, а также правильную организацию рабочего места, правильное питание и многое другое.
В середине августа 2019 года Минздрав РФ предложил работодателям ввести физкульт-брейки в качестве способа снятия стресса и во избежание производственных травм. Данное предложение внесено в программу «Укрепление здоровья работающих». А до этого ведомство предложило готовые корпоративные программы с системой штрафов и поощрений для курящих работников.