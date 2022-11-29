Агентство здравоохранения Британии сообщило о росте числа случаев заражения дифтерией в королевстве

Лондон, , 05:38 — REGNUM Число случаев заражения дифтерией в Британии выросло в 2022 году в несколько раз по сравнению со средним показателем за 10 лет, сообщается на сайте британского агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).

Руки врача в перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, с января в стране было выявлено около 50 фактов заболевания дифтерией. При этом в среднем за год обычно регистрируется от 2 до 11 случаев.

В UKHSA отмечают, что носители бактерий были обнаружены в основном среди мигрантов, которые прибывают в Британию в поисках убежища.

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