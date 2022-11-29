Обсуждения Украины, как ожидается, будут в центре переговоров между Байденом и Макроном

Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Вопросы, касающиеся ситуации на Украине, будут в центре переговоров между президентом США Джозефом Байденом и французским лидером Эммануэлем Макроном во время его визита в Вашингтон. Соответствующее заявление сделала 28 ноября высокопоставленная представительница администрации Белого дома в ходе брифинга для журналистов.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновница уточнила, что вопросы, связанные с ситуацией на Украине, будут ключевыми в переговорах между лидерами США и Франции. Кроме того, будут дискуссии о вызовах со стороны Китая и Ирана.

«Ожидается, что они обсудят экономическую кооперацию и сотрудничество в энергетике», — добавила представитель Белого дома.

Визит лидера Франции Эммануэля Макрона в США запланирован на 30 ноября и продлится три дня.

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