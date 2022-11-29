Эквадорскому чиновнику, осуждённому за коррупцию, удалось избежать дальнейшего отбывания наказания

Кито, , 05:23 — REGNUM Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, ранее осуждённый за коррупцию, вышел на свободу, сообщает 28 ноября эквадорский телеканал Ecuavisa.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Вечером в понедельник Глас покинул тюрьму столицы страны Кито. Экс-чиновник не захотел общаться с журналистами и отправился в город Гуаякиль, где будет раз в неделю отмечаться в правоохранительных органах.

Глас, в общей сложности, был три раза приговорён к лишению свободы за преступления коррупционного характера: два раза за получение взяток, в том числе по скандально знаменитому делу компании «Одебрехт», и один раз за хищение государственного имущества.

В прошлом году Гласа, находившегося в заключении с 2017 года, уже отпускали на свободу, однако уже через 40 дней его снова вернули в тюрьму. Сейчас же суд пришёл к выводу, что приговор в хищении государственного имущества бывшему вице-президенту должен быть отменён, а по двум другим приговорам Глас отбыл большую часть наказания. Что, в итоге, позволило ему выйти на свободу условно-досрочно.

Напомним, что бразильская строительная компания «Одебрехт», ради получения выгодных контрактов, подкупила высокопоставленных чиновников в 12 странах, в первую очередь, Латинской Америки. Разоблачение коррупционных схем «Одебрехта» вызвало грандиозный политический скандал.

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