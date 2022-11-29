Москва, 29 ноября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Подготовка к следующему саммиту G20, который состоится осенью 2023 года в Индии, начнётся в стране уже через неделю. Об этом 28 ноября сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш в беседе с газетой «Ведомости».

ИА REGNUM Флаг Индии

Председательство G20 было передано Индии от Индонезии 16 ноября во время саммита на острове Бали. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал предстоящее председательство Индии на саммите G20 «инклюзивным, амбициозным, решительным и ориентированным на действия».

«Уже через неделю у нас начнется первая встреча в Индии, где будем думать, как воплощать в жизнь решения балийского саммита и формировать новую повестку», — указала шерпа России в G20.

Намерение участвовать в саммите подтвердил президент США Джозеф Байден.