Бухарест, 29 ноября 2022, 04:55 — REGNUM Североатлантический альянс должен ускорить реализацию собственной стратегии по усилению присутствия на своем восточном фланге, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Румынский лидер отметил, что обсудил с главой блока «ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве». Он также выразил Столтенбергу благодарность за «усилия по координации модернизации НАТО».
Йоханнис подчернул, что усиление НАТО «влияет не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Румынию прибыли четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских военно-воздушных сил и шесть самолетов CF-18 Hornet ВВС Испании. Указанные воздушные суда будут выполнять в стране задачи усиленной воздушной полиции под эгидой НАТО.
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