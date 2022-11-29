Президент Румынии призвал усилить силы НАТО в странах Восточной Европы

Бухарест, , 04:55 — REGNUM Североатлантический альянс должен ускорить реализацию собственной стратегии по усилению присутствия на своем восточном фланге, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

Румынский лидер отметил, что обсудил с главой блока «ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве». Он также выразил Столтенбергу благодарность за «усилия по координации модернизации НАТО».

Йоханнис подчернул, что усиление НАТО «влияет не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Румынию прибыли четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских военно-воздушных сил и шесть самолетов CF-18 Hornet ВВС Испании. Указанные воздушные суда будут выполнять в стране задачи усиленной воздушной полиции под эгидой НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынию прибыли 10 истребителей НАТО для патрулирования