Казань, 29 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Задолженность по налогам и сборам стала основанием для обращения налогового органа с банкротным иском к ООО «Кизнерская кондитерская фабрика», которое отработало в Казани уже более 15 лет. Исковое заявление арбитраж Татарстана пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от управления Федеральной налоговой службы по республике поступило в суд в связи с наличием долга в размере 48 671 348,17 рубля. Прочие детали дела пока не раскрывались.

Между тем 15 ноября 2022 года в реестре юридически значимых событий появилось сообщение от Константина Довженко, который поделился планами обратиться в суд с банкротным иском к фабрике, потребовав введения первого этапа — наблюдения.

В едином госреестре юрлиц фабрика фигурирует с 24 января 2007 года. В 2021 году компания приняла решение об изменении местонахождения, указав п. Кизнер (Удмуртия). Средняя численность персонала компании составляет 25 человек. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год выручка составила порядка 7 млн рублей, снизившись на 42%, спад 2020 года был 45%. За 2021 год получен чистый убыток в размере 1,6 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 14,7 млн рублей.