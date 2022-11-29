В Вашингтоне назвали ложными утверждения, что США наживаются на поставках СПГ в Европу

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Утверждения, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на фоне перебоев российских поставок, назвал не соответствующими действительности высокопоставленный представитель Белого дома. Соответствующее заявление чиновник сделал 28 ноября в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме», — пояснил высокопоставленный представитель Белого дома.

Как пояснил чиновник, экспорт в Европу вырос более, чем вдвое, но при этом он идёт по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами. Трейдеры, в свою очередь, перепродают газ конечным потребителям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил продолжение переговоров с Катаром по поставкам в Германию СПГ.

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