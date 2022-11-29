Погиб один из пострадавших при столкновениях на Западном берегу реки Иордан

Рамалла , , 04:16 — REGNUM По меньшей мере один палестинец погиб на Западном берегу реки Иордан, где произошли столкновения протестующих с израильскими военными, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Палестины.

С флагом Палестины (сс) Ahmed Abu Hameeda

Он умер от ранений, полученных в голову в городе Бейт-Оммар. Речь идет об одном из 11 палестинцев, которые пострадали 28 ноября в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября палестинец напал с ножом на нескольких человек на Западном берегу реки Иордан. В результате происшествия погибли трое израильтян. Преступник был застрелен полицейским.

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