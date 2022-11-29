На Западном берегу реки Иордан погиб палестинец
Погиб один из пострадавших при столкновениях на Западном берегу реки Иордан
Рамалла ,
29 ноября 2022, 04:16 — REGNUM По меньшей мере один палестинец погиб на Западном берегу реки Иордан, где произошли столкновения протестующих с израильскими военными, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Палестины.
С флагом Палестины
(сс) Ahmed Abu Hameeda
Он умер от ранений, полученных в голову в городе Бейт-Оммар. Речь идет об одном из 11 палестинцев, которые пострадали 28 ноября в столкновениях с израильскими военными в провинции Хеврон.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября палестинец напал с ножом на нескольких человек на Западном берегу реки Иордан. В результате происшествия погибли трое израильтян. Преступник был застрелен полицейским.
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История вопроса
Протесты в Палестине, связанные с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, начались 6 декабря в секторе Газа. Столкновения палестинцев с военными Израиля привели к гибели двоих человек. Далее в результате двух дней столкновений в Палестине пострадали не менее 245 человек, причем 11 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В настоящий момент беспорядки происходят уже во всех частях Палестинской автономии — в секторе Газа, который контролирует «радикальное» движение ХАМАС, а также на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые находятся под властью «умеренного» движения ФАТХ.