Рим, 29 ноября, 2022, 04:22 — ИА Регнум. В Италии готовится парламентская резолюция, предусматривающая оказание Украине в 2023 году значительной помощи, в том числе и военной, сообщает 28 ноября РИА Новости, ссылаясь на свои источники в итальянском парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Над такой резолюцией совместно работают представители партий правящего большинства — «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». 29 ноября резолюция будет направлена в парламент.

Поставки итальянского оружия Украине вызывают очень большие споры среди итальянских политиков. В частности, оппозиция, представляющая центристов, левых и «зелёных», ранее уже направила в нижнюю палату итальянского парламента несколько резолюций, призывающих отказаться от поставок на Украину.

Напомним, что итальянское правительство уже шесть раз принимало решения о поставке крупных партий оружия на Украину. Однако большинство населения Италии выступает против таких поставок.