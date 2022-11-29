В индийском штате Керала произошли столкновения протестующих и полиции, пострадали более 80 человек

Нью-Дели, , 03:58 — REGNUM Более 80 человек пострадали в результате столкновений, которые произошли между протестующими и полицейскими в индийском штате Керала, сообщило агентство Reuters.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Демонстранты выступили против строительства порта Вижинджам, возведением которого занимается индийская компания Adani Group. Протест был организован местным рыбацким сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Индии пресекли проявление в городе акции афганских студентов, решивших поддержать кампанию «Остановите геноцид хазарейцев».

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