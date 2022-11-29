Нью-Дели, 29 ноября 2022, 03:58 — REGNUM Более 80 человек пострадали в результате столкновений, которые произошли между протестующими и полицейскими в индийском штате Керала, сообщило агентство Reuters.
Демонстранты выступили против строительства порта Вижинджам, возведением которого занимается индийская компания Adani Group. Протест был организован местным рыбацким сообществом.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Индии пресекли проявление в городе акции афганских студентов, решивших поддержать кампанию «Остановите геноцид хазарейцев».
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