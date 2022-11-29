Нью-Дели, 29 ноября, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Более 80 человек пострадали в результате столкновений, которые произошли между протестующими и полицейскими в индийском штате Керала, сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Демонстранты выступили против строительства порта Вижинджам, возведением которого занимается индийская компания Adani Group. Протест был организован местным рыбацким сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти Индии пресекли в городе начало акции афганских студентов, решивших поддержать кампанию «Остановите геноцид хазарейцев».