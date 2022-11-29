Вашингтон, 29 ноября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Передача немецких ЗРК Patriot Киеву Германией, как это предлагает Польша, может спровоцировать прямое вовлечение Берлина в конфликт на украинской территории. Об этом 28 ноября написал обозреватель Ярослав Адамовски в статье для Defense News.

Sivi Steys ЗРК Patriot

По мнению журналиста, такое предложение выльется в отправку на Украину немецких военнослужащих, которые будут управлять пусковыми установками. Если до настоящего времени Германия поддерживала Киев вооружением и военной техникой, но при этом её вооружённые силы не принимали участия в конфликте, то предложение Польши заставит ФРГ «пересечь эту черту».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что предложение польских властей о передаче Киеву ЗРК Patriot может быть обсуждено.

Однако в ответ на предложения Польши поставить Киеву ЗРК Patriot представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац отметил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot — это вклад Германии в противовоздушную оборону НАТО и обязательства перед партнёрами по альянсу предполагают, что ЗРК останутся в системе ПВО НАТО.