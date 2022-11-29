Британский обозреватель считает, что украинская энергетика может не продержаться без помощи Запада

Киев, , 03:43 — REGNUM Украинская энергетика нуждается в серьёзной помощи Запада, 28 ноября заявил обозреватель британской газеты Guardian Саймон Шустер.

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По мнению Шлегеля, гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы. Ситуация усугубится, если ещё больше людей покинет Украину, присоединившись к почти восьми миллионам украинских беженцев в Европе.

Шлегель отмечает, что у украинских поставщиков электроэнергии заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что увеличивает продолжительность отключений подачи электричества. Им нужны запасные части, строительные материалы и оборудование, а также логистическая помощь в эффективном планировании отключения электроэнергии.

Шлегель призвал Запад поддержать Украину и «отложить в сторону политические разногласия по поводу международной помощи, которые могут привести к тому, что помощь будет доставлена ​​слишком поздно».

Напомним, что украинская энергосистема подвергается мощным ракетным ударам российской армии.

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