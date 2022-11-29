Глава МИД Украины: ряд стран отказались продавать свое оружие Киеву по политическим причинам

Киев, , 03:30 — REGNUM Некоторые государства не хотят продавать оружие Киеву «по политическим причинам», заявил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба 28 ноября в интервью изданию Politico.

Дмитрий Кулеба (сс) МИД Украины

Он отметил, что киевскому правительству не следует больше полагаться на «ненадежных партнеров», а также необходимо перестать зависеть «от капризов третьих стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев тайно получает оружие от некоторых стран, которые официально отрицают свою помощь Украине.

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