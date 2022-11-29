Киев, 29 ноября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Некоторые государства не хотят продавать оружие Киеву «по политическим причинам», заявил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба 28 ноября в интервью изданию Politico.

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

Он отметил, что киевскому правительству не следует больше полагаться на «ненадежных партнеров», а также необходимо перестать зависеть «от капризов третьих стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев тайно получает оружие от некоторых стран, которые официально отрицают свою помощь Украине.