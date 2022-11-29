Богота, 29 ноября, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Власти Колумбии начнут военную операцию против незаконных вооруженных формирований, орудующих в приграничных районах страны, заявил на пресс-конференции колумбийский министр внутренних дел Альфонсо Прада.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

По словам главы ведомства, правительство республики введет переговоры с соседними государствами — Эквадором, Бразилией, Перу, Венесуэлой и Панамой — по вопросу сотрудничества в борьбе с бандгруппами.

Целью операции является противостояние преступным организациям, действующим на международном уровне и специализирующимся на различных видах незаконной деятельности. Прада добавил, что на юг Колумбии были уже направлены 6 отрядов по 400 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в колумбийском департаменте Путумайо произошли столкновения двух группировок вооруженных боевиков, что привело к гибели 18 человек.