Киев, 29 ноября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Обязательство поддержать Киев в подготовке к зиме и в восстановлении энергетической инфраструктуры взяли на себя семь стран Европы. Об этом сказано в совместном заявлении, принятом главами МИД семи европейских стран по итогам встречи в Киеве. Документ опубликован на сайте МИД киевского режима.

ИА REGNUM Заметенные тротуары. Киев

Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обязались оказывать Киеву гуманитарную помощь и поддерживать усилия по подготовке к зимнему времени года. В частности, речь идёт о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Также в заявлении главы МИД выступили за расширение зерновой инициативы и за укрепление сотрудничества в сфере кибербезопасности и цифровизации. Одновременно главы внешнеполитических ведомств снова отметили важность усиления антироссийских санкций и ограничения выдачи виз гражданам России для въезда в страны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США с союзниками и партнёрами работают над поставками электрооборудования и запчастей Киеву для восстановления энергоснабжения.