У сотрудников Запорожской АЭС, отказывающихся подписывать новые контракты, аннулируют пропуска

Энергодар, Запорожская область, , 02:58 — REGNUM Сотрудники Запорожской АЭС, отказавшиеся подписывать контракт с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», не будут допущены на станцию. Об этом 28 ноября ТАСС сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС DENAMAX

Комментируя публикации украинских СМИ об ограничении доступа работников на АЭС, Карчаа отметил, что тех, кто отказался заключать новый договор, чрезвычайно мало, буквально, единицы. Среди них есть и такие, кто саботировал работу и открыто делал антироссийские заявления. Такое поведение в атомной отрасли, по словам Карчаа, абсолютно недопустимо, так как в ней требуется неукоснительное соблюдение дисциплины.

«Росэнергоатом» не оказывает никакого давления на сотрудников станции, так как прекрасно понимает, что некоторые люди до сих пор не смогли сделать выбор из-за страха, так как их семьи находятся на территории, контролируемой киевским режимом, сказал Карчаа.

Напомним, что 1 марта крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль России.