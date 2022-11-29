Легкомоторный самолет врезался в опору линии электропередач в штате Мэриленд

Монтгомери, США, , 02:43 — REGNUM Два человека пострадали в округе Монтгомери американского штата Мэриленд из-за того, легкомоторный частный самолет врезался в опору линии электропередачи высокого напряжения, сообщил журналистам глава окружной пожарно-спасательной службы Скотт Гольдштейн.

Легкомоторный самолет Bob Adams

Инцидент произошел 27 ноября. Самолет оставался висеть на высоте 3 метра, застряв в проводах, до того, как его не сняли спасатели.

На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они были доставлены в больницу с травмами, не представляющими опасность для жизни.

По представительной информации, причиной происшествия стали плохие погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на авиашоу в американском штате Техас столкнулись два самолета, в результате чего погибли шесть человек.

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