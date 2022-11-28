Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2022, 02:28 — ИА Регнум. В Сочинском морском порту значительное количество нефтепродуктов вылилось в море, сообщает 28 ноября Росприроднадзор.

Dave Shea Нефтяное пятно

В результате этого чрезвычайного происшествия оказались загрязнёнными нефтью 40 тысяч квадратных метров водной поверхности. Общая сумма ущерба составила более 3,5 млн. рублей.

Информация о загрязнении акватории поступила в Росприроднадзор от капитана Сочинского морского порта. В настоящее время экспертами отобраны пробы природной воды, проведены лабораторные исследования полученных образцов. Принимаются меры по выявлению лиц, виновных в загрязнении моря.