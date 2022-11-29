На Западном берегу реки Иордан более 10 человек пострадали в столкновениях
На Западном берегу реки Иордан произошли столкновения, пострадали 11 палестинцев
Рамалла ,
29 ноября 2022, 02:19 — REGNUM По меньшей мере 11 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам представитель Палестинского общества Красного полумесяца.
Волнения в Палестине
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Стычки произошли в районе Бейт-Оммар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения, в ходе которых погиб шестнадцатилетний палестинский подросток.
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При в столкновениях на Западном берегу погиб подросток
История вопроса
Протесты в Палестине, связанные с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, начались 6 декабря в секторе Газа. Столкновения палестинцев с военными Израиля привели к гибели двоих человек. Далее в результате двух дней столкновений в Палестине пострадали не менее 245 человек, причем 11 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. В настоящий момент беспорядки происходят уже во всех частях Палестинской автономии — в секторе Газа, который контролирует «радикальное» движение ХАМАС, а также на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые находятся под властью «умеренного» движения ФАТХ.