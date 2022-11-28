Рамалла , 29 ноября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам представитель Палестинского общества Красного полумесяца.

riots palestine Волнения в Палестине

Стычки произошли в районе Бейт-Оммар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения, в ходе которых погиб шестнадцатилетний палестинский подросток.