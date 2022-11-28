Сан-Франциско, США, 29 ноября, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова анонсировал американский предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск 28 ноября в своём микроблоге.

Heisenberg Media Илон Маск

«Революция против онлайн-цензуры в Америке», — так назвал своё решение о предстоящей публикации Маск.

Бизнесмен отметил, что общество «заслуживает знать» правду, и указал, что «документы Twitter о подавлении свободы слова» скоро будут опубликованы в соцсети. При этом Маск не уточнил ни дату публикации, ни о каких конкретно документах идёт речь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Apple, по словам владельца Twitter Илона Маска, перестала размещать приложение социальной сети в своём магазине AppStore без объяснения причин.