Любляна, 29 ноября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Словенские власти выделят €370 тысяч на приобретение для киевского режима машины скорой помощи, на которой будут перевозить недоношенных детей и их матерей, сообщается на сайте правительства Словении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

Средства будут предоставлены в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее соглашение подписано исполняющей обязанности генерального секретаря МИД Словении Ренатой Цвелбар-Бек и послом Киева в Любляне Андреем Тараном.

В сообщении также сказано, что словенское правительство ранее выделило киевскому режиму €580 тысяч на закупку машин скорой помощи для перевозки раненых, две из которых Украина получит к концу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия предоставит Киеву 35 спецмашин и 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн) для восстановления инфраструктуры.